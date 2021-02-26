Apple начала продажи восстановленных компьютеров Mac с чипом M1 в США и Канаде. Скидка составляет примерно 15% от цены нового устройства.

Сегодня в продажу поступили восстановленные Mac mini, а ранее на этой неделе стали доступны 13-дюймовые MacBook Pro и MacBook Air с чипом M1.

Наиболее доступную версию восстановленного Mac mini на базе процессора M1 с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт флеш-памяти можно купить $589 — на $110 дешевле цены новой системы. За $759 теперь можно приобрести модель с 256-Гбайт SSD-накопителем и 16 Гбайт оперативной памяти. Для сравнения, такой же новый компьютер обойдётся уже в $899. Таким образом, пользователи могут получить существенную выгоду в $140. Сама же дорогая модель (16 Гбайт ОЗУ и 2 Тбайт SSD) обойдётся в $1439, что на $260 дешевле нового.

MacBook Pro 13 с 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем ёмкостью 256 ГБ предлагается за 1099 долларов (скидка составляет 200 долларов), а старшая версия с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ доступна за 1269 долларов, тогда как новый ноутбук стоит 1499 долларов.

На MacBook Air скидка чуть меньше, чем на Pro-модель — она составляет 150 долларов, то есть за восстановленный аппарат просят 850 долларов. Само собой, это за базовую версию, но есть и другие — с ценой до 1400 долларов (скидка 250 долларов).

Стоит заметить, что на восстановленные Mac распространяется такая же ограниченная гарантия сроком на один года, как и на новые устройства Apple.