Apple выпустила обновление macOS Big Sur 11.2.2, призванное исправить неприятную ошибку, которая могла приводить к аппаратным повреждениям.

Как указано в примечаниях к обновлению, свежий апдейт исправляет проблему с аксессуарами от сторонних производителей, с которой сталкивались некоторые пользователи MacBook Pro 2019 года или новее, а также к Mac c M1. В определенных случаях, при подключении неоригинального USB-С-концентратора или док-станции, компьютер переставал реагировать на действия пользователя.

Стоит отметить, что многие пользователи, столкнувшиеся с проблемами, использовали аксессуары, произведённые малоизвестными компаниями.

Если судить по объему обновления (апдейт весит более 2 ГБ), в нем есть и другие нововведения и исправления. Оно доступно для загрузки на все совместимые компьютеры Apple через раздел «Обновление программного обеспечения» в системных настройках.