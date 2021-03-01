Платежная система "Мир" предоставит банкам возможность добавлять одноименные карты в сервис безналичной оплаты Apple Pay, пишет РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы. Уточняется, что запуск назначен на 27 апреля.

«ПС "Мир" продолжает развивать платформу мобильных платежей... Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», — говорится в документе.

Каждый банк будет самостоятельно устанавливать срок введения возможности привязывать карты «Мир» к кошельку Apple, отмечает РБК. ВТБ и Газпромбанк сообщили изданию, что планируют реализовать этот функционал к дате запуска технологии. Промсвязьбанк подтвердил работы в этом направлении, но более определённо говорить о сроках не стал.

До сих пор бесконтактная оплата картой «Мир» была доступна только через мобильные устройства на базе операционной системы Android при помощи приложений Samsung Pay и Mir Pay.