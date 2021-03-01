Ожидается, что весной этого года Apple представит обновленные модели iPad Pro, которые будут оснащёны однокристальной системой Apple A14X Bionic. По информации Марка Гурмана из Bloomberg, данный процессор обеспечит чрезвычайно высокую производительность на уровне SoC Apple M1.

Если верить журналисту, внешне iPad Pro 2021 будет очень похож на текущую модель. Планшет получит дисплей mini-LED, что позволит добиться более высоких яркости и контрастности. Вместе с тем он немного толще используемых сейчас матриц.

Официальные характеристики A14X Bionic пока неизвестны, но в ноябре 2020 года в Сети появились возможные результаты тестирования чипа. Утверждалось, что базовая частота процессора составила 1,8 ГГц, а максимальная 3,1 ГГц. По финальным результатам, чип обошёл в производительности MacBook на базе Intel Core i9. Новый процессор набрал 1634 балла в однопоточном режиме и 7220 в многопоточном, против 1096 и 6869 у Intel.

Новому iPad также приписывается 5G-модем с поддержкой частотных диапазонов ниже 6 ГГц и 5G NR (mmWave). Кроме того, основная широкоугольная камера будет 12-мегапиксельной, дополнительно будут установлены 10-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 7-мегапиксельный датчик глубины сцены TrueDepth. В завершение отчёта журналист также отметил, что ещё одно важное изменение ждёт в этом году и новые iPhone: речь о возможности оснащения фирменных аппаратов подэкранными сканерами отпечатков пальцев.