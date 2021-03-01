Аналитик Минг-Чи Куо рассказал об изменения, которые ждут линейку смартфонов Apple в этом году. По его сведениям, iPhone 13 будет "примерно такой же, как серия iPhone 12". Apple снова предложит четыре модели с такими же диагоналями — одну на 5,4 дюйма, две 6,1-дюймовые и одну на 6,5 дюйма.

Куо уверен, что младшие iPhone получат уменьшенный вырез в экране, а Pro-версии могут обзавестись круглым вырезом под фронтальную камеру, а также экраном с технологией LTPO, которая позволяет эффективнее расходовать заряд батареи.

Новинки должны получить OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Биометрическую систему должны были обновить, внедрив сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопку питания. Он мог бы стать заменой Face ID в Pro-версиях, которые лишатся моноброви, но данных о планах его появления пока нет.

Помимо этого, всем iPhone 13 обещают батареи увеличенной ёмкости, что наверняка скажется на весе устройств, а также улучшенные 5G-модемы Qualcomm X60M, изготовленные по 5-нм нормам (в iPhone 12 устанавливаются 7-нм чипы X55M).

Блок камер изменится незначительно — LiDAR так и останется атрибутом Pro-линейки, но ультраширокий модуль доработают. Ему поднимут светочувствительность до f/1.8 и добавят автофокус.

Аналитик утверждает, что все iPhone 2021 года будут оснащаться разъёмом Lightning, что полностью опровергает догадки о переходе на USB-C или полном отказе от физических портов.