По мнению аналитик Минг-Чи Куо, слухам о разъёме USB-C в смартфонах Apple не суждено сбыться. Он считает, что компания не откажется от разъёма Lightning в "обозримом будущем".

На это есть несколько причин. Во-первых, чтобы не лишаться дохода от программы сертификации сторонних аксессуаров Made for ‌iPhone‌ (MFi). Как утверждает Куо, Apple получает очень хорошие деньги с производителей MFi-аксессуаров. При этом, чтобы получить возможность указывать на упаковке соответствие MFi-стандартам, производитель должен соблюдать строгие требования Apple.

Второй причиной, по словам Куо, является лучшая защита от воду у Lightning по сравнению с USB-C. Поэтому, если Apple откажется от разъёма Lightning в своих смартфонах в будущем, то определенно не в пользу USB‑C. Куо считает, что компания может полностью перейти на магнитную зарядку MagSafe.

Apple использует Lightning в своих смартфонах с 2012 года. За это время она перевела ряд своих продуктов на USB-C. Для смартфонов не так критично иметь функционал, который предлагает USB-C (например, поддержку внешних жёстких дисков или дисплеев). Поэтому компания не сильно заинтересована в его внедрении для iPhone.