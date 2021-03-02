Специалисты «Роскачества» определили лучшие беспроводные наушники. Эксперты проверили 14 новых моделей зимы-весны 2021 года.

По итогам исследования самый высокий балл в рейтинге получили полноразмерные наушники Apple AirPods Max — 3,73 балла. Специалисты подчеркнули их привлекательный дизайн, отметив, что американская компания всегда заботилась о визуальном облике своих девайсов. Также эксперты назвали систему активного шумоподавления AirPods Max одной из лучших на сегодняшний день. А еще у AirPods Max «достаточно впечатляющее» время автономной работы — более 22 часов.

Второе место в рейтинге получили вкладыши QuietComfort Earbuds от компании Bose, в которых эксперты отметили качественную сборку самой гарнитуры и кейса, а также систему шумоподавленя. На третьей позиции — относительно недорогой гаджет с удобным управлением Freebuds Pro от Huawei. Четвертое место у наушников с хорошим звучанием CX 400BT от Sennheiser и пятое — Bose Sport Earbuds с крутой подсветкой девайса и кейса.

Среди беспроводных наушников дешевле 10 тысяч рублей лидируют Belkin Soundform True Wireless Earbuds. Эксперты описывают эту модель как бюджетный вариант (7490 рублей) беспроводных наушников для тех, кто не может позволить себе AirPods Max.