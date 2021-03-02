Марсоход NASA Perseverance, который недавно совершил успешную посадку на поверхность Марса, оснащен процессором PowerPC 750. Ранее этот чип использовался в компьютерах iMac G3 1998 года.

PowerPC 750 имел одно ядро и 32-битную архитектуру. Также он мог похвастаться 6 миллионами транзисторами и тактовой частотой до 233 МГц.

Устанавливаемый процессор модифицирован компанией BAE Systems для обеспечения его работы в экстремальных условиях. Данная версия носит обозначение RAD750. Он способен сохранить работоспособность после воздействия на него радиацией до миллиона рад, а также в температурном диапазоне от минус 55 до плюс 125 градусов Цельсия.

RAD750 выпускается уже 20 лет, а его стоимость составляет 200.000 долларов. Он является основой одноимённого одноплатного компьютера. Разные варианты этого компьютера успешно используются в многочисленных космических аппаратах, включая, кстати, предыдущий марсоход — Curiosity.

На фоне современных гигагерцевых многоядерных монстров он выглядит устаревшим и маломощным. Однако в случае с марсоходом ученым важнее не вычислительные мощности, а стабильность работы и безотказность. RAD750 установлен как минимум в 100 спутниках на орбитах вокруг Земли, они обрабатывают данные GPS, шлют снимки и наблюдают за погодой — и ни один из них не вышел из строя.