Ведомство по патентам США опубликовало новую заявку Apple, в которой описывается разъём MagSafe в iPhone вместо Lightning.

В патенте описана зарядка, аналогичная MagSafe в старых MacBook. Это небольшое магнитное крепление защитит ваш iPhone, если вы зацепите провод — в этом случае кабель просто отсоединится. Также в патенте говорится сразу о нескольких коннекторах: есть плоский вариант, а есть более округлый с выступающими контактами.

Вполне вероятно, что в будущих устройствах MagSafe будет использоваться для подключения аксессуаров, а запатентованный разъём будет предназначен исключительно для зарядки.

По данным аналитика Мин-Чи Куо, в линейке iPhone 13 разъём Lightning оставят, хотя ранее ходили слухи о его исчезновении или замене на USB-C.