В третьей бета-версии macOS Big Sur 11.3 для разработчиков найдены упоминания о том, что Rosetta 2 может быть удалена из системы для компьютеров Mac, работающих под управлением процессора M1.

Как сообщает разработчик Стив Мозер, в описании изменений новой бета-версии сказано, что приложение Rosetta будет удалено после установки обновления. Ещё пара строк говорит о том, что «Rosetta больше не доступна в вашем регионе» и «Приложения, требующие Rosetta, больше не будут запускаться».

О каких именно регионах идёт речь, непонятно. Возможно, компания столкнулась с какими-то юридическими или иными территориальными ограничениями. Вряд ли Rosetta уберут с компьютеров, которые находятся в США, но пользователи новых Mac в других странах могут пострадать.

Rosetta 2 необходима пользователям Mac с процессорами M1, чтобы запускать софт, написанный для Intel. На данный момент очень много сторонних программ всё еще не адаптированы для Apple Silicon.