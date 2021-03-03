Инсайдер Mr. White опубликовал в своём Твиттер-аккаунте изображение стилуса Apple Pencil третьего поколения. Как ожидается, он будет представлен в этом году вместе с новым iPad Pro.

Apple Pencil третьего поколения вернётся к глянцевому дизайну стилуса первого поколения (второе поколение Apple Pencil имело матовое покрытие). В остальном новый стилус похож на текущую версию, при этом он короче оригинального стилуса. Крепится он к боковой грани iPad магнитами и в этом положении заряжается.

Ещё одно заметное отличие — наконечник. У Apple Pencil первого и второго поколений используются небольшие и сменные рабочие элементы. На фотографии изображен увеличенный наконечник с удлиненной секцией. Пока непонятно, на что намекает такое решение, вероятно, оно свидетельствует о внутренних конструктивных изменениях.

Изменённый дизайн наконечника может быть связан с новым функционалом, который получит Apple Pencil. Патент, опубликованный в прошлом году предполагает, что новый стилус получит возможность копирования цвета из реального мира при помощи специального датчика.

Ожидается, что Apple представит новый iPad Pro уже в этом месяце. Он будет оснащён 5-нм однокристальной системой A14X Bionic, которая обеспечит производительность на уровне SoC Apple M1. Помимо A14X Bionic, ещё одним важным нововведением iPad Pro 5 должен стать экран mini-LED, который обеспечит более глубокий чёрный цвет, насыщенность, большую яркость и контрастность.