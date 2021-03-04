Apple запустила новый сервис, который позволяет пользователям iCloud быстро и легко перенести сохраненные фотографии и видео в Google Фото. Во время данной процедуры контент не удаляется из облачного сервиса Apple, а лишь дублируется на серверах Google.

Для осуществления переноса пользователь должен включить двухфакторную аутентификацию в настройках Apple ID и иметь достаточно свободного объёма в хранилище аккаунта Google. Для сохранения конфиденциальности при переносе контента Apple берёт на себя обязательства проверить, действительно ли запрос был сделан самим пользователем.

Передача данных занимает значительное время - на процесс уходит от 3 до 7 дней. Кроме того, некоторые форматы не переносятся. В том числе – специфические файлы RAW, живые фото и смарт-альбомы.

Инструмент будет полезен в случае перехода с iPhone на какое-то Android-устройство. Или для создания резервной копии своего контента в другой экосистеме. Детальное описание новой возможности можно найти на соответствующей странице поддержки сайта Apple.

В настоящее время услуга доступна пользователям Австралии, Канады, ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.