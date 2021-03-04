Apple презентовала первый трейлер иммерсивного сериала «Звонки», который позиционируется как «шоу, которое не похоже ни на что, что вы могли видеть или слышать».

Шоу руководит Феде Альварес, и в каждом эпизоде будет развиваться мрачная и драматическая тайна, которая раскрывается через серию, казалось бы, обычных, а иногда и несвязанных телефонных звонков. По прошествии времени в эпизодах персонажи начинают переживать напряженные и тревожные события.

Главные роли озвучивали: Обри Плаза, Педро Паскаль, Карен Гиллан, Лили Коллинз, Розарио Доусони, Ник Джонас, Джуди Грир и другие.

«Звонки» основан на одноименном французском сериале Canal Plus, созданном Тимоти Хоше. Всего в сериале будет 9 эпизодов по 12 минут. Он выйдет 19 марта.