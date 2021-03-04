Вышел трейлер необычного сериала «Звонки» от Apple
Apple презентовала первый трейлер иммерсивного сериала «Звонки», который позиционируется как «шоу, которое не похоже ни на что, что вы могли видеть или слышать».
Шоу руководит Феде Альварес, и в каждом эпизоде будет развиваться мрачная и драматическая тайна, которая раскрывается через серию, казалось бы, обычных, а иногда и несвязанных телефонных звонков. По прошествии времени в эпизодах персонажи начинают переживать напряженные и тревожные события.
Главные роли озвучивали: Обри Плаза, Педро Паскаль, Карен Гиллан, Лили Коллинз, Розарио Доусони, Ник Джонас, Джуди Грир и другие.
«Звонки» основан на одноименном французском сериале Canal Plus, созданном Тимоти Хоше. Всего в сериале будет 9 эпизодов по 12 минут. Он выйдет 19 марта.
Источник: Variety
Обсуждение