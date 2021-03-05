Компания МТС сообщила, что запустила первую в России пользовательскую сеть 5G в пилотном режиме. Абоненты МТС, имеющие совместимые с 5G смартфоны, смогут подключаться к безлимитному интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек, отмечает компания.

Сеть будет доступна в 14 популярных местах Москвы в диапазоне 4,9 ГГц. В частности, пилотная сеть пятого поколения доступна в «Москве-Сити», на Лубянке, Никольской улице, Москворецкой, Пресненской и Краснопресненской и ряде других набережных , на площадке у МГУ, в парках «Зарядье», ВДНХ, «Музеон», «Ходынское поле», в развлекательном парке «Остров мечты», а также в инновационном центре «Сколково».

«Пользователи 5G-совместимых смартфонов, которых мы будем приглашать для участия в массовом пилоте, попадая в многочисленные локации на улицах столицы, получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi», — рассказал журналистам президент МТС Алексей Корня.

Для развертывания пилотных зон пользовательского 5G в столице МТС использовала оборудование Huawei. Пока подключение к сетям нового поколения будет доступно не всем желающим абонентам, так как сеть находится в стадии пилотного запуска. МТС будет приглашать к тестированию абонентов на основе «обезличенного анализа об их передвижении, близости к локациям, профиле потребления услуг и не только.

Подходящим под критерии пользователям обещают выслать SMS-приглашения для подключения к 5G. После этого они будут автоматически подключаться к сетям пятого поколения в доступных зонах. При этом расходы трафика не будут учитывать или ограничивать по объёму и скорости.

Под указанные требования к смартфонам в Росии подпадают как флагманские Huawei P40, так и iPhone 12, но, по словам источника, близкого к рынку мобильных операторов, последние iPhone пока не будут работать в российских 5G-сетях из-за ограничений на уровне операционной системы iOS.

МТС обещает, что в будущем количество зон покрытия будет постепенно расти. Летом этого года компания запустит 5G-сеть в Санкт-Петербурге.