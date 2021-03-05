Евросоюз готовится официально предъявить обвинения Apple в том, что компания использовала свое доминирование, чтобы вытеснить конкурентов из App Store.

В 2019 году Spotify направила в Еврокомиссию жалобу, в которой заявила, что Apple несправедливо ограничивает конкурентов своим собственным музыкальным сервисом Apple Music. Кроме того компания выразила протест против 30-процентной комиссии, взимаемой с разработчиков приложений за использование системы покупок внутри приложений Apple (IAP). По словам источников агентства Reuters, Европейская комиссия может до начала лета направить Apple уведомление о претензиях с изложением предполагаемых нарушений антимонопольных правил блока.

Проблемы антимонопольного законодательства по всему миру угрожают одному из самых быстрорастущих и прибыльных направлений бизнеса Apple. Услуги компании, которые включает сервисы музыки и видео, облачное хранилище, игры и прочее, в настоящее время является вторым по величине источником дохода Apple после продаж iPhone, принеся $15,8 млрд только за последний квартал 2020 года.

Конфликт Apple и Spotify по своей сути аналогичен противостоянию Apple и Epic, и сводится к политикам App Store. Аналогичные антимонопольные жалобы в ЕС ранее подали японская компания Rakuten и мессенджер Telegram Павла Дурова.

За нарушение антимонопольного законодательства Еврокомиссия может накладывать штраф в размере до 10% годового оборота, что в случае Apple равно $27,5 млрд. Такой штраф (если он будет наложен) станет самым большим как для Apple, так и в истории регулятора.