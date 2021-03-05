По информации издания DigiTimes, Apple уже в следующем году может представить очередное поколение фирменных ноутбуков и планшетов, ключевой особенностью которых станет использование OLED-экранов. Аналогичного мнения придерживается и один из аналитиков Barclays Bank.

Эта информация стала неожиданностью для рынка. Она говорит о том, что Apple намерена диверсифицировать свои линейки планшетов и ноутбуков и выпускать отдельные модели в двух вариантах комплектации: с OLED- и mini-LED дисплеем.

Согласно отчёту, первым новую матрицу получит 10,9-дюймовый iPad Air — старт производства намечен на конец 2021 года. Анонс новинки состоится в начале 2022 года, скорее всего, на мартовской презентации.

Кроме того, рассматривается возможность внедрения OLED в модели iPad с диагональю 12,9 дюйма, а также в MacBook Pro 16", но окончательного решения пока не принято.

Ранее ряд источников сообщал, что с 2021 года Apple начнёт использовать в iPad и Mac технологию mini-LED. По данным DigiTimes, от этих планов не отказались, «две технологии будут существовать бок о бок, каждая нацелена на разные группы клиентов».