На днях Apple убрала конфигуратор iMac Pro с сайта своего онлайн-магазина, оставив доступной для покупки только базовую модель профессионального моноблока. При этом указано, что купить iMac Pro можно только «при наличии товарных запасов».

Торговые партнёры Apple, такие как Best Buy и Amazon, отметили iMac Pro недоступным для доставки и получения, как и большинство других розничных сетей. Но компьютеры ещё могут периодически появляться в продаже и исчезать из-за отмены существующих заказов, а также других факторов.

Apple советует клиентам переходить на 27-дюймовый iMac, представленный в августе 2020 года. Его возможностей должно хватить для большинства профессиональных пользователей. Если для работы требуется еще большая производительность и расширяемость, то Apple рекомендует выбрать стационарный Mac Pro.

Прекращение продаж iMac Pro — еще одно свидетельство приближения принципиально новых iMac на собственных ARM-процессорах Apple с дисплеями mini-LED. Их анонс ожидается позже в этом году — либо на июньской конференции WWDC, либо на традиционной октябрьской презентации новых устройств.

iMac Pro поступил в продажу в 2017 году. С тех пор он не получил какого-либо существенного обновления "железа".