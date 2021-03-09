Аналитик Минг-Чи Куо описал подробности дорожной карты Apple по выпуску продуктов виртуальной и дополненной реальности: гарнитуры, очков и даже контактных линз. Последние стоит ждать не раньше, чем через 10 лет.

«Мы предполагаем, что дорожная карта Apple в плане дальнейшего развития технологий смешанной и дополненной реальности включает в себя три этапа: в 2022 году выйдет гарнитура, очки — в 2025 году, а в 2030-2040 годах появятся контактные линзы. Ожидается, что гарнитура объединит в себе возможности технологий виртуальной и дополненной реальности, в то время как очки и контактные линзы, скорее всего, будут ориентированы на дополненную реальность», — считает Мин-Чи Куо.

По словам эксперта, ему известно, что прототипы гарнитуры дополненной реальности Apple весят 200-300 грамм, но масса может быть снижена до 100-200 грамм. Это позволит ей стать гораздо легче конкурирующих решений. Куо прогнозирует, что из-за сложности устройства его стоимость будет находиться в районе 1000 долларов. Предполагается, что гарнитура будет оснащена дисплеями Sony Micro-OLED и несколькими оптическими модулями для обеспечения «прозрачной дополненной реальности». Он также добавил, что устройство «также может предложить опыт виртуальной реальности».

По прогнозу аналитика, к 2025 году Apple может выпустить AR-очки, но компания еще не начала производство прототипов. Ключевой особенностью очков, как указывает Куо, станет «оптический прозрачный AR-опыт» Apple, который будет использован для наложения элементов дополненной реальности на настоящий мир. Эксперт отмечает, что AR-очки «могут иметь независимую вычислительную мощность и пространство для хранения данных». Поэтому, скорее всего, они будут позиционироваться как мобильный продукт. Производство очков и гарнитуры будет осуществляться параллельно, а это значит, что Apple сможет продавать их одновременно, добавляет Куо.

Относительно линз с дополненной реальностью, Куо предполагает, что Apple выпустит их после 2030 года, но «пока нет какой-то определенности». Он отметил, что в их конструкции основное внимание будет уделено «невидимым вычислительным процессам». Аналитик утверждает, что цифровые контактные линзы в ближайшее десятилетие вряд ли смогут работать как независимое устройство. Поэтому они будут синхронизироваться со смартфоном, на котором выполняются все вычисления, а сама линза станет работать только как экран.