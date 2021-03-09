Сразу несколько инсайдеров независимо друг от друга поделились накануне свежим слухом: Apple наметила очередную презентацию новых устройств на 23 марта.

Проверенный инсайдер из Китая, известный в интернете как Канг, рассказал, что Apple проведёт мероприятие в один день с презентацией смартфонов серии OnePlus 9, которая, как стало известно, намечена на 23 марта. Вскоре после публикации прогноза Kang его поддержал в Твиттере аналитик и блогер Джон Проссер.

Ожидается, что купертиновцы представят новую версию планшета iPad Pro, который получит поддержку 5G и процессор A14X Bionic. Второй новинкой может стать умная метка AirTags, предназначенная для отслеживания вещей. Наконец, есть вероятность, что Apple представит наушники AirPods третьего поколения и обновлённую приставку Apple TV.

На данный момент неизвестно, в каком конкретно формате пройдет грядущее мероприятие. Если Apple решится проводить презентацию, то она пройдет в онлайн-формате. При этом некоторые источники говорят о том, что купертиновцы не станут долго рассказывать о новинках, ограничившись рассылкой пресс-релизов и добавлением новых продуктов на официальный сайт.