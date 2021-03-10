Qualcomm работает над новым поколением чипа Snapdragon 8cx, который должен стать конкурентом для M1 от Apple. Будущий чип планируется использовать в ноутбуках на Windows и устройствах вида «два в одном» (как, например, Microsoft Surface).

Как известно, текущее поколение чипсетов для Windows-компьютеров от Qualcomm не идёт не в какое сравнение с продукцией Intel, AMD или Apple. Устройства на базе этих процессоров способны справляться только с нетребовательными задачами. О каком-либо профессиональном использовании речь не идёт. В прошлом месяце ресурс Winfuture сообщал, что Qualcomm работает над более мощным чипсетом для компьютеров под управлением Windows с номером модели SC8280, который тестируется как минимум в двух вариантах.

По последней информации, новый Snapdragon для компьютеров больше не будет содержать энергоэффективных ядер. Вместо этого компания будет использовать комбинацию двух кластеров высокопроизводительных ядер с разной тактовой частотой. Один из тестируемых образцов (SC8280XP) имеет четыре высокопроизводительных ядра Gold + с частотой 2,7 ГГц и ещё четыре ядра Gold с частотой 2,43 ГГц. То есть процессор будет производительнее, но станет потреблять больше энергии.

Также сообщается, что Snapdragon SC8280XP включает в себя интегрированный блок NPU для обработки задач, связанных с искусственным интеллектом. Тестирование проводится на устройствах с 14-дюймовым дисплеем и 32 ГБ оперативной памяти под управлением операционной системы Windows 10.