Сегодня сразу несколько профессиональных приложений получили новые версии, написанные специально под Mac с процессором M1: Adobe Photoshop, DaVinci Resolve и Octane X (специальная версия приложения OctaneRender, написанная под M1).

Adobe Photoshop вышел из стадии бета-теста и теперь нативно работает на Mac с M1, для этого не обязательно скачивать другую версию, достаточно обновиться. Внутренние тесты компании показали, что скорость обработки большинства задач в среднем выросла в полтора раза по сравнению с аналогичными компьютерами предыдущего поколения. Тесты охватывали широкий спектр функций, включая открытие и сохранение файлов, использование фильтров и такие ресурсоёмкие инструменты, как «Заливка с учетом содержимого» и «Выделение объекта», которые стали работать значительно быстрее. Первичные тесты производительности также показали, что выполнение некоторых задач происходит в разы быстрее на новом чипе М1 от Apple.

Производительность DaVinci Resolve 17.1 от Blackmagic Design, согласно заявлениям компании, удалось увеличить до пяти раз по сравнению с компьютерами Mac предыдущего поколения. Также в новой версии DaVinci Resolve Studio появилась поддержка универсальных приложений для кодирования и декодирования 10-битных форматов 4:2:2 и 4:4:4 в H.265 с аппаратным ускорением на поддерживаемых платформах Intel.

Компания OTOY совместно с командой разработчиков Apple полностью переписали OctaneRender в Metal для Mac, благодаря чему профессионалы в области кино, визуальных эффектов, игр, анимационной графики, дизайна и архитектурной визуализации получат передовые возможности рендеринга с трассировкой пути.

Пользователям будут доступны все функции Octane X Enterprise и два эксклюзивных предложения для macOS: год бесплатной подписки на Octane X Prime и Enterprise с доступом к полному набору плагинов Octane X для ведущих программ по созданию 3D-контента, включая Cinema4D, SketchUp, Maya, Houdini, Blender, Poser, Modo, Nuke, Unreal Engine и Unity.

Кроме того, с выходом Octane X для Mac пользователи смогут в один клик упаковать и представить свои работы в сети RNDR — первой распределённой платформе рендеринга, благодаря которой художники, использующие компьютеры Mac, смогут без особых усилий разместить свои работы в виде цифровых активов на базе Ethereum.