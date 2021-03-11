Издание Gizmochina опубликовало рендеры нового поколения AirPods, полученные от источника в цепочке поставок. А инсайдер LeaksApplePro и вовсе поделился фотографиями беспроводных наушников.

Внешний вид третьего поколения наушников напоминает дизайн AirPods Pro. У AirPods 3 будет более короткая ножка и сменные силиконовые вкладыши, похожие на те, что применяются в Pro-версии.

Среди других нововведений сетевые информаторы называют систему активного шумоподавления (ANC), увеличенное время автономной работы, улучшенные микрофоны и новую версию Bluetooth.

Живые фото полностью согласуются и с рендерами, и со слухами, которые говорили о близости дизайна AirPods 3 и AirPods Pro.

Ожидается, что в комплекте с устройством будут предложены сменные вкладыши, отсутствующие на инсайдерских изображениях. По предварительной информации, презентация новинки может пройти 23 марта. В этот же день американская компания, по слухам, представит поисковые метки AirTag, а также новое поколение iPad.