Apple намерена инвестировать более миллиарда евро в расширение бизнеса в Германии и открыть в Мюнхене новый инженерно-конструкторский центр, который добавит сотни новых рабочих мест. Новый центр сосредоточится на 5G и перспективных беспроводных технологиях.

Соответствующие работы уже начаты в столице Баварии, а дополнительные инвестиции в течение предстоящих трех лет позволят уже к концу 2022 года возвести там новый комплекс общей площадью 30 тыс. кв м, энергообеспечение которого будет целиком осуществляться за счет возобновляемых источников. Сейчас в офисе Apple в Мюнхене работают около 1,5 тыс. специалистов из 40 стран мира.

«C большим нетерпением жду всех тех новых открытий, которые ожидают инженерные команды в Мюнхене — от расширения нынешних границ 5G до технологий нового поколения, которые приносят в мир мощность, скорость и коммуникационные возможности. Мюнхен был домом для Apple на протяжении четырёх десятилетий, и мы благодарны сотрудникам и Германии за то, что они были частью нашего пути», — сказал глава Apple Тим Кук.

Новый объект станет крупнейшим в Европе центром исследований мобильных беспроводных полупроводников и программного обеспечения. Работа команды будет направлена на создание инноваций во все аспекты беспроводной связи за счёт бесшовной интеграции аппаратного и программного обеспечения. Отдельное внимание будет сосредоточено на разработке интеграции и оптимизации беспроводных модемов для продуктов Apple.

Если сейчас на ЕС приходится менее 10% мирового производства чипов, то к 2030 году доля должна вырасти как минимум до 20%.