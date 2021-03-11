Актрисы Натали Портман и Люпита Нионго снимутся вместе в детективном сериале «Леди в озере», основанном на одноименной серии книг Лауры Липпман.

Действие в сериале разворачивается в Балтиморе 1960-х годов, где нераскрытое убийство вынуждает домохозяйку Мэдди Шварц (Портман) превратиться в журналистку, чтобы расследовать преступление. Её пути пересекаются с Клео Шервуд (Нионго), работающей на износ матери и активистки за права чернокожих.

Режиссировать все эпизоды будет Альма Харель, известная по своей недавней картине «Милый мальчик» с Шайей ЛаБафом. Она же вместе с Дре Райном, сценаристом сериала «Человек в высоком замке», напишет сценарий к шоу. Пока неизвестно, кто еще присоединится к актрисам в проекте, для которых «Леди в озере» станет первым полноценным дебютом на телевидении.

Съемки проекта стартуют не раньше осени этого года, так как Портман сейчас занята работой над кинокомиксом «Тор: Любовь и гром», а Нионго летом начнет сниматься в сиквеле фильма «Черная пантера».