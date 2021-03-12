Apple зарегистрировала несколько патентных заявок, описывающих инновации в сфере аккумуляторных технологий. В случае коммерческой реализации, они помогут улучшить автономность мобильных устройств и снизить риск взрыва батареи.

В патентах описывается способ обнаружения вздутия аккумулятора на самых ранних этапах. Сейчас компания вынуждена конструировать свои устройства с учётом возможного расширения батареи, чтобы в случае чего не повредились соседние компоненты. Однако чем меньше гаджет, тем сделать это всё сложнее. Поэтому предлагается помещать аккумулятор в дополнительный металлический каркас, что защитит соседние детали даже в случае вздутия.

Второй патент описывает способы определения и управления расширением батареи. В заявке речь идёт о методе, который помогает определить, когда расширение перезаряжаемой батареи превышает определённый порог. Если набухание батареи превышает заранее определенную величину, детектор расширения передаст эту информацию «соответствующему процессору». Тот, в свою очередь, внесёт изменения в схему работы устройства, чтобы заряжать увеличившуюся в размерах батарею с меньшей скоростью и с использованием пониженного напряжения. Это снизит потенциальную угрозу вздувания батареи, а также позволит снизить риск взрыва аккумулятора.