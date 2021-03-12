Apple судится с бывшим сотрудником Саймоном Ланкастером, который проработал в компании более 11 лет. Его обвиняют в передаче конфиденциальной информации и подробностей о ещё не вышедших продуктах Apple неназванному журналисту, а также стремлении привлечь внимание к компании, куда он собирался уходить из Apple.

Ланкастер работал в Apple с 2008 по осень 2019 год на должности ведущего специалиста по материалам, занимаясь проектированием и дизайном устройств. Он работал над 13-дюймовым и 15-дюймовым MacBook Pro с обновлённым дизайном тачбаров, а также другими продуктами Apple.

Согласно документам, Ланкастер сотрудничал с неназванным репортёром с 2018-го по 2019 год, вплоть до своего увольнения. Предположительно, он передавал журналисту различную конфиденциальную информацию о разработках Apple. В обмен Ланкастер требовал писать статьи, которые помогут продвижению его будущего стартапа.

Ланкастер подал заявление об отставке в Apple в октябре 2019 года, но продолжал общаться с журналистом — тот попросил документы по некому «Проекту X». Apple утверждает, что для этого Ланкастер специально присутствовал на встрече по проекту даже после того, как подал заявление об отставке. За это он попросил журналиста написать статью о «переходе ветерана Apple в потрясающий стартап». Речь идёт о компании Arris Composites, где он занял позицию руководителя отдела потребительских товаров.

Более того, Ланкастер использовал свой учётные данные Apple для загрузки конфиденциальных данных почти до самого окончания срока работы в полночь 1 ноября 2019 года. Например, вечером около половины одиннадцатого он авторизовался, чтобы скачать материалы, которые могли пригодиться его новому работодателю.

В Apple подчеркнули, что очень серьезно относятся к этой истории. В заявлении компании говорится, что кража идей и конфиденциальной информации причиняет вред самой Apple, ее клиентам, и сотрудникам, которые "каждый день работают над новыми продуктами, услугами и функциями".

В своем исковом заявлении Apple просит суд признать Ланкастера виновным. В настоящее время ведется оценка нанесенного ущерба, чтобы определить размер компенсации. Apple требует, чтобы Ланкастер возвратил все доходы, полученные им в результате кражи.