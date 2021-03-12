Сегодня на Apple TV+ состоялась премьера драмы «По наклонной» — фильма от режиссеров последних «Мстителей» с Томом Холландом в главной роли.

Сюжет основан на реальной истории армейского медика в отставке Нико Уокера, который страдает от недиагностированного посттравматического синдрома. Молодой ветеран войны возвращается из Ирака, однако прошлые события не ему жить спокойной жизнью. Врачи назначают ему оксикодон, из-за которого он начинает употреблять запрещённые наркотические вещества. И даже поддержка и забота возлюбленной девушки не помогают ветерану прервать этот злополучный круг. Ради новой дозы главный герой погружается в мир криминала и начинает грабить банки.

Фильм основан на одноимённом биографическом романе медика в отставке Нико Уокера. Кроме Холланда в ленте также снялась Сиэра Браво, известная по «Красным браслетам» и «Агентам Щ.И.Т». Постановщиками ленты выступили братья Руссо («Мстители: Финал»).

На Apple TV+ «По наклонной» доступен с дубляжом и русскими субтитрами.