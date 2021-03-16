Apple прекращает производство своей умной колонки HomePod. Устройство будет доступно для покупки, пока не закончится в магазинах, компания продолжит предоставлять его владельцам обновления ПО и обслуживание в сервисных центрах.

Вышедшая в 2018 году смарт-колонка HomePod так и не завоевала большую популярность в борьбе с конкурирующими устройствами, такими как Amazon Echo или Google Home, которые были гораздо дешевле. Стоимость HomePod первоначально составляла $349. И хотя спустя год компания снизила цену до $300, это никак не повлияло на её продажи, несмотря на то, что многие отмечают её высокое качество звука.

Вместе с тем Apple намерена сосредоточить усилия на продвижении бюджетной версии колонки — HomePod mini, представленной прошлой осенью. По словам представителя компании, она «стала хитом», «предложив клиентам потрясающий звук, а также функции интеллектуального помощника и управления умным домом всего за $99».