Массовое производство AirPods третьего поколения начнётся только в третьем квартале 2021 года, о чём сообщил известный аналитик Минг-Чи Куо.

Раньше в слухах и утечках сообщалось, что Apple планирует представить AirPods 3 во время мартовской презентации. Но, похоже, компания изменила планы — наушники пока не готовы, массовое производство еще не началось. Поэтому их, скорее всего, покажут вместе с iPhone 13.

Ещё в ноябре Куо заявлял, что AirPods 3 выйдут в первой половине 2021 года, в то время как некоторые источники предполагают, что новая версия AirPods может появиться на рынке уже в этом месяце. Во всяком случае китайский блогер Kang, который часто делится точной информацией о планах Apple, недавно заявил, что наушники AirPods 3 «готовы к релизу».

Кроме того, в Сети уже появились фотографии предполагаемых AirPods 3-го поколения, поэтому, вполне вероятно, что Куо ошибается. Скорее всего, осенью выйдут AirPods Pro 2-го поколения.

Куо ожидает, что поставки AirPods с первого по третий кварталы 2021 года сократятся примерно на 25% в годовом исчислении, до 55 миллионов единиц. Если спрос на AirPods 3 окажется выше, чем ожидается, поставки AirPods в четвёртом квартале останутся неизменными по сравнению с прошлым годом и составят 23 миллиона единиц. В целом поставки AirPods в 2021 году сократятся до 78 миллионов единиц по сравнению с 90 миллионами в 2020 году. Куо объясняет сокращение поставок AirPods усилением конкуренции. Также отмечается, что модель AirPods Max не сильно повлияла на поставки наушников Apple, её продажи прогнозируются на уровне около одного миллиона единиц в год.