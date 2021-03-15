Согласно новому постановлению Министерства цифрового развития, производителей телефонов и планшетов, продаваемых в России, обяжут устанавливать по умолчанию российский поисковик в загруженный браузер.

Как пишет «Коммерсант», постановление планируют подготовить к апрелю. В Минцифры рассказали, что российские пользователи получат «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию» начиная с 1 июля.

В текущей версии закона о предустановке программного обеспечения производители могут предлагать определенные сервисы на выбор при активации устройства. Пользователи при этом могут пропустить их установку. В готовящемся постановлении, пишет газета, будет говориться о том, что отечественный поисковик должен быть установлен по умолчанию уже в браузере.

Таким образом власти хотят выровнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, утверждает издание, ссылаясь на одного из собеседников. По его словам, речь идет в первую очередь о поддержке «Яндекса».

Представитель «Яндекса» сообщил о том, что компания ещё не имела возможности ознакомиться с окончательной версией постановления. «Мы считаем, что каждый человек должен иметь возможность свободного выбора, и наиболее оптимальным решением могло бы стать «окно выбора» поисковой системы», — отметили в компании. Представители Mail.ru, Apple и Google воздержались от комментариев по данному вопросу.

В январе 2021 года правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться, в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.