Специалисты аналитической компании IDC подвели итоги четвёртого квартала прошлого года и всего года на рынке носимых электронных устройств. По их подсчётам, за последний квартал было продано 153,5 млн устройств, а за весь год — 444,7 млн устройств. Эти значения соответствуют росту в годовом выражении на 27,2% и 28,4% соответственно.

Apple остается лидером мирового рынка носимых устройств, продав за прошедший квартал 55,6 млн, что на 27,2% превышает показатель за аналогичный период 2019 года. При этом доля компании на рынке осталась неизменной - 36,2%.

Рост продаж Apple в основном связывают с тремя моделями часов: Apple Watch Series 3, Series 6 и Watch SE. Их продажи увеличились на 45,6%. Кроме того, выросли поставки AirPods, AirPods Pro и Max.

По оценкам IDC, за весь 2020 год купертиновцы отгрузили 151,4 млн носимых устройств — это 34,1% рынка. На втором месте идёт Xiaomi с 50,7 млн отгруженный носимых устройств за весь 2020 год и долей рынка 11,4%. На третьем месте расположилась Huawei — 43,5 млн гаджетов. Sasmung с 40 млн занимает четвёртую позицию. Fitbit идёт на пятом месте с 12,9 млн.

Наушники составляли основную часть мировых поставок носимых устройств с долей в 64,2%, далее следуют "умные" часы - 24,1%. «В 2020 году наушники стали обязательными устройствами, — сказал директор по исследованиям группы носимых устройств IDC Рамон Лламас. — Наушники обеспечили новую степень конфиденциальности, особенно во время домашнего карантина, но также и в общественных местах». Также росту способствовал выпуск новых всё более совершенных полностью беспроводных гарнитур от ведущих компаний.