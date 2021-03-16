Китайские технологические гиганты, в том числе владеющая соцсетью TikTok компания ByteDance и и телекоммуникационный холдинг Tencent, тестируют программу, которая позволит им обойти новые правила конфиденциальности Apple и продолжить показывать пользователям iPhone рекламу без их согласия, сообщила Financial Times.

По информации издания, в ближайшие недели Apple обновит программное обеспечение в своих смартфонах, в результате чего приложения, которые могут отслеживать поведение пользователей в интернете, должны будут для этого запрашивать у них разрешение. До сих пор приложения могли использовать систему Apple IDFA (The Identifier for Advertisers - "Идентификатор для рекламных компаний"), чтобы видеть, когда пользователи нажимают на рекламу и какие приложения загружают. Ожидается, что большинство пользователей откажутся от отслеживания, и это может обернуться потерей миллиардов долларов для индустрии онлайн-рекламы.

Китайская рекламная ассоциация (China Advertising Association, САА), объединяющая около 2 тыс. компаний, запустила новый инструмент под названием CAID, который позволяет отслеживать и идентифицировать пользователей iPhone. Сейчас он активно тестируется китайскими технологическими компаниями.

Источники издания, близкие к ByteDance и Tencent, подтвердили, что те тестируют программу, но сами компании отказались от комментариев. В CAA заявили, что CAID «не противоречит политике конфиденциальности Apple» — ассоциация «активно взаимодействует» с американской компанией, а решение «официально ещё не реализовано».

Если CAID получит поддержку китайских технологических гигантов и правительства, Apple не будет предпринимать решительные меры, заявили три источника FT. По словам основателя Victory Medium Зака Эдвардса, если компания пойдёт на это, то запустит ответные действия, которые «изгонят Apple из Китая».

Руководитель компании AppInChina Рич Бишоп предположил, что Apple может «сделать исключение для Китая» и закрыть глаза на технологию, потому что технологические компании и правительство «тесно связаны».