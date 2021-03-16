Минцифры РФ и Apple достигли договорённости о предустановке на фирменные устройства российского ПО, пишут «Ведомости». В офисе Apple подтвердили достижение соглашения.

При первом включении купленного в России гаджета Apple пользователю будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. При этом от их установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

В Apple отметили, что компания соблюдает законы стран, в которых работает, и за более чем 10 лет магазин Apple App Store «заслужил репутацию безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений». По данным издания, представители Apple также ведут переговоры с Минцифры на предмет создания в App Store подборки российских приложений. Туда будут добавляться и альтернативные версии приложений, которые наберут популярность среди российских пользователей.

Закон о предустановке российского ПО вступает в силу с 1 апреля, до этого сроки переносились дважды. Также Минцифры намерено с 1 июля обязать производителей устройств устанавливать российскую поисковую систему по умолчанию.

Одновременно с этим Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который предусматривает штрафы для должностных лиц и компаний за продажу устройств без предустановленного на них российского ПО. Должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб., компаниям — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. Новые нормы законодательства заработают с 1 июля 2021 года. Рассматривать дела о нарушениях будет Роспотребнадзор.