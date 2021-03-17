Intel решила возродить легендарную рекламную кампанию «Mac vs PC» — компания опубликовала в своем YouTube-канале серию коротких рекламных роликов с высмеиванием недостатков компьютеров Mac и воспеванием преимуществ Windows-компьютеров на своей платформе.

В этих роликах снялся актёр Джастин Лонг, который играл персонажа Mac в рекламе Apple «Mac против PC» в 2000-ых годах. В нескольких видео Джастин представляется фразой «Привет, я… Джастин — реальный человек, который делает реальное сравнение между Intel и Mac» вместо «Привет, я Mac» — как это было в рекламе «Mac против PC».

В рекламе он рассказывает о преимуществах ПК. Например, насмехается над отсутствием поддержки нескольких мониторов MacBook на M1 и выбором между «серым» и «более серым» цветами, указывает на отсутствие у Apple сенсорных экранов. В другом ролике говорят, что «на Mac никто не играет», в ещё одном отмечают, что ноутбуки на Intel в отличие от конкурентов могут быть также планшетами.

В ноябре 2020 года во время презентации новых MacBook на ARM, купертиновцы выпустили рекламу, в которой Джон Ходжман (актёр, игравший персонажа PC в старой рекламе Apple), рассказал пользователям о преимуществах MacBook на базе ARM. В частности указывалось, что ноутбук от Apple дольше работает без подзарядки.

Это уже вторая попытка Intel с помощью рекламы представить компьютеры Apple в невыгодном свете. В прошлом месяце она уже запускала рекламную кампанию, в которой высмеивала отсутствие сенсорного экрана в MacBook и другие «недостатки».