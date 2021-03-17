Ранее предполагалось, что обновлённые iPad Pro с поддержкой 5G, новыми процессорами и дисплеями mini-LED 12,9 дюйма будут представлены уже в этом месяце. Теперь издание DigiTimes сообщило, что новых планшетов придётся ждать до второго квартала.

Эксклюзивным поставщиком микросхем mini-LED для использования в дисплеях новых iPad Pro названа компания Epistar. Для планшета Apple зарезервировано почти 50% соответствующих производственных мощностей. Серийные поставки начнутся не раньше апреля-мая.

Подтвердил эту информацию и авторитетный аналитик Джон Проссер, который ранее заявлял, что новые планшеты «гарантированно» будут запущены в марте. Теперь он утверждает, что анонс iPad Pro 2021 года состоится где-то в апреле. Это вполне соответствует расплывчатому прогнозу DigiTimes о том, что поставки планшетов начнутся во втором квартале.