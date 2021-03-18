Последнее исследование компании SellCell, в котором приняли участие 5000 американцев, подтверждает, что преданность пользователей смартфонам Apple достигла рекордного уровня в 91,9%, что на 1,4% больше, чем годом ранее.

В результате опроса выяснилось, что подавляющее большинство владельцев iPhone (65%) полностью довольны своим смартфоном. Еще 21% опрощенных рассказали о том, что они не хотят отказываться от экосистемы Apple. 10% респондентов признались, что смена платформы видится им слишком сложной, а оставшиеся участники опроса отметили, что они просто хотят пользоваться знакомым продуктом.

Те же, кто решил сменить iPhone на Android, назвали три основные причины, которые вынудили их это сделать: более качественные экраны, камеры и аккумуляторы увеличенной ёмкости. Также пользователи отметили, что им больше нравится разнообразие в дизайне и открытость операционной системы Android, которую можно настроить под себя.

При этом почти половина «перебежчиков» с iOS выберет смартфоны Samsung, а треть перейдёт на Google Pixel. Большинство владельцев смартфонов Samsung, которые хотят сменить марку, выбирают iPhone. Главными аргументами для них являются более надёжная защита конфиденциальности, а также лучшее соотношение цены и качества.

Вместе с тем, согласно опросу, лояльность пользователей Android-смартфонов снизилась - у Samsung, самого лояльного бренда среди поклонников Android, параметр упал с 85,7% в 2019 году до 74%. У других брендов ситуация значительно хуже: 65,2% у Google Pixel, 37,4% у LG и 29% у Motorola.