Как сообщает Bloomberg, Apple готовит несколько новых моделей планшетов iPad, в том числе iPad Pro, которые ожидаются уже в апреле, новый iPad mini с увеличенным экраном и обновленный базовый iPad.

По данным агенства, устройства из обновленной линейки iPad Pro внешне будут похожи на своих предшественников, размеры экранов останутся прежними — 11 и 12,9 дюйма. В моделях с более крупным экраном появится светодиодная подсветка mini-LED, которая сделает изображение более ярким и контрастным. Обновленный процессор будет работать на одном уровне с чипом M1, который компания представила в ноябре 2020 года.

При разработке новых iPad Pro Apple использовала разъем Thunderbolt — тот же порт, который стоит на последних компьютерах Mac. Новый порт не потребует разработки новых зарядных устройств, но позволит подключать пользователям к планшету дополнительные внешние мониторы, жесткие диски и другие периферийные устройства. Как пишет Bloomberg, он также должен быстрее синхронизировать данные, чем технология USB-C, используемая в текущих моделях.

Помимо новых iPad Pro, Apple также готовит обновленный iPad mini с более крупным экраном. Насколько он будет крупнее текущего 7,9-дюймового iPad mini, не уточняется. В последний раз Apple обновляла iPad mini в 2019 году спустя четыре года после выхода предшественника в 2015 года. Новый iPad mini может выйти уже в этом году.

Apple также планирует обновить базовую модель iPad в этом году — она получит новый дизайн, станет еще тоньше и легче. В последний раз Apple обновляла базовый iPad в сентябре 2020 года.