В последнем обновлении мессенджера WhatsApp разработчики убрали поддержку iOS 9, которая вышла в далёком 2015 году.

Это значит, что iPhone 4S больше не поддерживается - для него iOS 9 стала последней версией операционной системы. Тем не менее владельца данного аппарата по-прежнему могут создать резервную копию своих чатов WhatsApp в iCloud и восстановить историю на более новом поддерживаемом устройстве.

iOS 9 была выпущена ещё в 2015 году вместе с iPhone 6S, который на текущий момент уже получил обновление до iOS 14. Производство самого iPhone 4S было прекращено за год до этого, в сентябре 2014 года.

Сколько сейчас в мире работающих iPhone 4S — посчитать невозможно. Если посмотреть на статистику Apple, то 86% всех iPhone работают на iOS 14, на предыдущей iOS 13 — 12%, а остальные 2% делятся между всеми старыми версиями, включая iOS 9. Учитывая, что в мире всего больше миллиарда iPhone, среди них может оказаться один или несколько миллионов iPhone 4S.