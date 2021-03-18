Согласно исследованию сервиса Atlas VPN, за прошедший год количество вредоносных программ для macOS выросло на рекордные 1092%. В 2020 году было обнаружено 674.273 новых образца вредоносного ПО, тогда как годом ранее этот показатель составлял только 56.556 образцов.

Данные о вредоносном ПО были взяты из материалов AV-TEST GmbH — независимого исследовательского института IT-безопасности. Такого количества угроз для macOS, которых обнаружили в прошлом году, не было зафиксировано за всю историю наблюдений. Даже если суммировать все новые образцы вредоносного ПО с 2012 по 2019 годы, найденные исследователями безопасности, получится 219.257. Очевидно, что в минувшем году киберпреступники уделяли значительно больше внимания Apple и её операционной системе. В среднем создавалось 1847 вредоносных программ ежедневно.

По данным источника, рекордному росту количества новых вредоносных программ способствует то, что их разработка стала значительно проще. В настоящее время хакерам даже не требуются продвинутые навыки в программировании, поскольку можно купить готовый вредоносный код и адаптировать его к своим потребностям, доработав и превратив в новый образец вредоносного ПО.

Несмотря на то, что количество зловредов на Mac стремительно растёт, этой платформе всё ещё очень далеко до Windows. По информации Atlas VPN, для платформы Microsoft был создан 91 миллион образцов вредоносного ПО за прошлый год, что является абсолютным рекордом. Предыдущий рекорд был зафиксирован годом ранее.