Гарнитура смешанной реальности Apple получит усовершенствованную систему отслеживания взгляда, заявил аналитик Мин-Чи Куо в новой заметке для инвесторов. Последняя сделает процесс управления устройством более удобным.

Куо отмечает, что большинство шлемов виртуальной или смешанной реальности управляется специальными контроллерами, которые не обеспечивают приемлемый уровень удобства. Аналитик считает, что новая система отслеживания взгляда, которую внедрит Apple, решит эту проблему.

Система отслеживания будет излучать невидимый для человека свет на одной или нескольких длинах волн и регистрировать отражённый глазным яблоком сигнал. На основе полученной информации вычислительный узел сможет делать вывод о движениях глаз и о том, куда именно смотрит пользователь. А это позволит реализовать систему управления при помощи взгляда.

Кроме того, описанное решение поможет экономить заряд энергии: зная, куда в каждый конкретный момент смотрит пользователь, гаджет сможет понижать разрешение тех частей изображения, которые находятся на периферии.

Пока неясно, сможет ли гарнитура Apple распознавать радужную оболочку глаза, но аналитик считает, что гаджет может получить функцию распознавания диафрагмы. Это может использоваться для идентификации пользователей и осуществления платежей.