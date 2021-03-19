Apple запатентовала новый тип датчика подэкранного сканера отпечатков пальцев. Согласно опубликованной документации, Touch ID следующего поколения получит новую структуру, благодаря которой его скорость и точность срабатывания заметно возрастут по сравнению с предыдущими разработками компании.

Компания изучала различные типы встроенных в дисплей технологий отпечатков пальцев, включая ёмкостные системы и ультразвуковые датчики. Однако в итоге приняла решение сосредоточиться на технологии оптического распознавания, которая использует отражённый свет вместо ультразвуковой вибрации для считывания и анализа отпечатков пальцев.

Датчики изображения будут преобразовывать свет в электрические сигналы для аутентификации пользователя. При этом в патенте отмечается, что сенсор нового типа будет иметь максимально компактные размеры. Компания также упоминает использование линз Френеля в качестве одного из элементов конструкции будущего сенсора.

В прошлом уже не раз появлялась информация о том, что Apple может встроить в свои смартфоны подэкранный сканер отпечатков пальцев. Особенно это актуально сейчас, когда из-за пандемии многие вынуждены носить маски, что вызывает проблемы в работе Face ID.