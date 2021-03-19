Apple запатентовала новый подэкранный сканер отпечатков пальцев для iPhone
Apple запатентовала новый тип датчика подэкранного сканера отпечатков пальцев. Согласно опубликованной документации, Touch ID следующего поколения получит новую структуру, благодаря которой его скорость и точность срабатывания заметно возрастут по сравнению с предыдущими разработками компании.
Компания изучала различные типы встроенных в дисплей технологий отпечатков пальцев, включая ёмкостные системы и ультразвуковые датчики. Однако в итоге приняла решение сосредоточиться на технологии оптического распознавания, которая использует отражённый свет вместо ультразвуковой вибрации для считывания и анализа отпечатков пальцев.
Датчики изображения будут преобразовывать свет в электрические сигналы для аутентификации пользователя. При этом в патенте отмечается, что сенсор нового типа будет иметь максимально компактные размеры. Компания также упоминает использование линз Френеля в качестве одного из элементов конструкции будущего сенсора.
В прошлом уже не раз появлялась информация о том, что Apple может встроить в свои смартфоны подэкранный сканер отпечатков пальцев. Особенно это актуально сейчас, когда из-за пандемии многие вынуждены носить маски, что вызывает проблемы в работе Face ID.
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