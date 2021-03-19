На прошлой неделе стало известно, что Apple снимает с производства iMac Pro и распродаёт складские остатки. Сегодня компьютер окончательно убрали с сайта компании.

iMac Pro исчез сразу из всех онлайн магазинов Apple по всему миру. Исчезла также страница с описанием и техническими характеристиками. iMac Pro был убран и из списка совместимости продуктов Apple. Тем самым компания даёт понять, что в будущем данная модель больше не появится.

Ранее на это неделе самый мощный моноблок Apple исчез из продажи в США, Канаде, Австралии и ряде других стран. Впрочем в США всё ещё можно купить восстановленные iMac Pro в различных конфигурациях.

Apple советует клиентам переходить на 27-дюймовый iMac, представленный в августе 2020 года. Его возможностей должно хватить для большинства профессиональных пользователей. Если для работы требуется еще большая производительность и расширяемость, то Apple рекомендует выбрать стационарный Mac Pro.

Новая модель iMac, которая может увидеть свет уже в этом году, будет работать на собственных ARM-процессорах Apple и иметь дизайн в стиле монитора Pro Display XDR.