По словам Марка Гурмана из Bloomberg, умная колонка HomePod mini оснащена датчиком измерения температуры и влажности. Правда, пока он отключен на программном уровне. Данные Гурмана подтвердили эксперты iFixit, которые вскрыли устройство и изучили его содержимое.

Как пишет издание, среди возможностей, которые обсуждала Apple, — передача информации с датчика другим устройства «умного» дома, таких как термостат и вентилятор. Например, при достижении определённой температуры в комнате, вентилятор начнёт работу.

На рынке имеются продукты от сторонних производителей, совместимые с системой умного дома Apple HomeKit, которые позволяют измерять температуру в помещении. Но пользователям было бы удобнее, если бы HomePod mini могла это делать без необходимости в использовании дополнительных аксессуаров.

Датчик температуры имеет размер 1,5 на 1,5 миллиметра и находится рядом с кабелем питания. Производством занимается Texas Instruments Inc., а его официальное название — цифровой датчик влажности и температуры HDC2010. Деталь расположена относительно далеко от внутренних компонентов, что намекает на измерения именно внешней температуры, а не внутренней.

Как полагает ресурс Bloomberg, включение датчика, выполняемое с помощью обновления программного обеспечения, заметно повысит привлекательность HomePod mini как устройства для умного дома. У конкурирующей колонки Echo от Amazon есть встроенные датчики температуры, а Google Nest продаёт датчики, которые можно размещать по всему дому и подключать к термостатам.