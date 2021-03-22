Управление по защите прав потребителей бразильского штата Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало Apple почти на $2 млн. Компанию обвинили в том, что она продает новые iPhone без зарядных устройств в комплекте.

В декабре 2020 года власти штата в Бразилии обязали Apple вернуть зарядный блок в комплект с iPhone. В Procon-SP спросили у Apple, почему она убрала адаптер для зарядки из коробки с iPhone и потребовали доказать, что это не вредит потребителям и помогает окружающей среде.

Компании предложили презентовать проект утилизации старой техники в подтверждение заявлений о том, что Apple руководствуется заботой об экологии. Однако Apple в ответ на это заявила, что у большинства покупателей уже есть зарядные устройства, поэтому включать в комплект поставки ещё одно нет необходимости.

В новом решении Procon-SP также указывает на то, что реклама продукции Apple вводит потенциального покупателя в заблуждение. В частности, речь идет о несоответствии влагозащитных характеристик iPhone 11 Pro тому, что демонстрируется в рекламном ролике, где смартфон подставляют под струю воды, заявляя, что он, якобы, "выдерживает погружение на глубину до 4 м в течение 30 секунд". При этом на случаи поломок аппаратов при подобных обстоятельствах не распространяются условия гарантии.