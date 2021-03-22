Вслед за iMac Pro Apple отправила на покой две конфигурации 21-дюймового iMac. В числе первых на исчезновение вариантов с SSD объемом 512 ГБ и 1 ТБ обратил внимание сайт MacRumors. В магазине Apple остаются доступными только варианты iMac 21.5 c SSD 256 ГБ и Fusion Drive 1 ТБ.

Как сообщается, конфигурации iMac с 512-Гбайт и 1-Тбайт были недоступны для покупки на веб-сайте Apple с прошлого месяца, а сейчас их попросту удалили из онлайн-конфигуратора моноблока iMac как в США, так и в России. Хотя пока неясно, почему Apple решила прекратить их продажу. Вполне возможно, Apple попросту расчищает складские запасы перед выпуском новых iMac.

Слухи о большом обновлении линейки iMac ходят уже давно — ранее аналитик Мин-Чи Куо утверждал, что модели 2021 года получат значительный редизайн и новые дисплеи с подсветкой mini-LED. Помимо новых iMac с экранами диагональю 21,5 и 27 дюймов в этом году также ожидается новый iMac Pro. Само собой, все они будут работать на собственных ARM-процессорах Apple Silicon, которые весьма успешно конкурируют с x86-совместимыми аналогами Intel.

По слухам, новые iMac компания представит до конца 2021 года, но более точные сроки пока неизвестны.