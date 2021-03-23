Разработчики браузера Opera Touch для платформы iOS провели ребрендинг и обновили интерфейс приложения, приурочив эти события к трехлетию приложения. Теперь он называется не Opera Touch, а просто Opera. Таким образом норвежский разработчик браузеров унифицирует продуктовое и бренд-портфолио на всех совместимых платформах.

Фирменная эстетика и функциональность Opera Touch позволили ему стать обладателем наград Red Dot Design Award 2018 и iF Design Award in 2019. С момента выхода iOS 14 в прошлом году, когда Apple объявила о том, что пользователи смогут менять предустановленный браузер с Safari на любой сторонний, разработчики увидели взрывной интерес к своему браузеру для iOS. Именно поэтому было решено представить существенно обновленную версию.

Кроме внешнего вида добавили переработанный приватный режим просмотра, а также улучшенный вариант для использования одной рукой. Переработали все шрифты, тени, цветовую палитру и поменяли светлый и темный интерфейс.

Также Opera вводит новую функцию, похожую на Apple Continuity. Она называется Flow и позволяет упростить совместное использование браузера на iOS и Mac: «Когда пользователи нажимают на значок Flow на боковой панели, появляется QR-код, который можно отсканировать с помощью браузера Opera на их устройстве iOS. Это надежно свяжет компьютер пользователя и его мобильное устройство, что позволит легко обмениваться ссылками, заметками, изображениями, файлами и другой информацией без необходимости входа в систему».

Ещё одна особенность браузера Opera для iPhone и iPad заключается в наличии встроенного криптовалютного кошелька, который может использоваться для осуществления разных операций с цифровой валютой. При необходимости криптовалютные кошельки на компьютере и смартфоне могут быть синхронизированы между собой.