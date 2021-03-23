Valve выпустила клиент сервиса удалённого гейминга Steam Link для Mac. Он позволяет игрокам Steam использовать компьютер для потоковой передачи и воспроизведения игр на других устройствах.

До недавнего момента пользователям компьютеров Apple приходилось использовать приложение Steam Mac для потоковой передачи игр. Однако с выходом клиента Steam Link для macOS у них появляется возможность задействовать небольшое приложение вместо того, чтобы устанавливать полноценную версию Steam для Mac, требующую около 1 Гбайт дискового пространства.

Платформа будет полезной для владельцев Мас, которые, из-за отсутствия совместимости, не имели возможности присоединиться к прохождению популярных игр. Для работы Steam Link требуется операционная система macOS 10.13 High Sierra или выше. Как показывает практика, лучше всего приложение работает через проводное Ethernet-соединение или Wi-Fi на частоте 5 ГГц. Чтобы запустить сервис, оба устройства должны быть подключены к одной сети.

Клиент Steam Link для iOS и tvOS был запущен ещё в 2019 году, однако для компьютеров Mac приложение вышло только сейчас.