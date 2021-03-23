Двадцать лет назад генеральный директор Apple Стив Джобс переманил из Adobe Рона Окамото, чтобы тот стал вице-президентом по связям с разработчиками, а затем помогал в создании App Store. Теперь же стало известно, что он ушёл в отставку.

В Apple Окамото контролировал процесс проверки приложений и политик, распространение инструментов для создания и продажи приложений, форумы и техническую поддержку разработчиков, ежегодную конференцию WWDC, награды для разработчиков и общение с ними.

Об уходе Окамото стало известно из списка, предоставленного Apple в суд по делу против Epic Games, где упоминается, что он уже бывший вице-президент по связям с разработчиками. Несмотря на выход на пенсию, Окамото примет участие в опросе свидетелей.

По сведениям Bloomberg, на смену Окамото пришла Сьюзан Прескотт, ранее занимавшая должность руководителя отдела маркетинга продуктов. В 2015 году она стала одним из публичных лиц Apple.