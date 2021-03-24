Ресурс MacRumors опубликовал фотографию передних стеклянных панелей iPhone 13, которые он получил от греческого сервисного центра iRepair.

По фотографии можно получить примерное представление о дизайне будущих новинок Apple. Как и в случае с iPhone 12, компания должна снова предложить модели с тремя размерами экрана — 5,4, 6,1 и 6,5 дюйма. Однако выемка под селфи-камеру и датчики Face ID станет заметно меньше за счет того, что динамик будет перенесен ближе к верхней кромке.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо уже заявлял, что габариты выреза у новинок также будут уменьшены за счёт модификации Face ID. По прогнозу аналитика, в 2022 году Apple вообще избавится от «чёлки» и перейдёт на отверстие в экране для фронталки, как это уже сделали другие вендоры.

Анонс iPhone 13 ожидается в сентябре—октябре этого года. Новинкам приписывают LTPO-матрицу, которая обеспечит поддержку частоты 120 Гц (картинка будет обновляться чаще и, как следствие, станет более плавной), аккумуляторы увеличенного объема, более производительный чип A15 и улучшенные 5G-модемы Qualcomm X60M, изготовленные по 5-нм нормам