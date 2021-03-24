Издание 9to5mac обнаружило упоминания новых моделей iMac на новых процессорах Apple Silicon в бета-версии операционной системы macOS Big Sur 11.3.

Кодовые названия новых компьютеров: «iMac21,1» и «iMac21,2». В данном случае речь идёт не про диагонали, Apple делает префиксы в виде чисел к названиям продуктов, тем самым обозначая их положение в семействе. Ранее издание Bloomberg сообщало, что новые iMac будут иметь сервисные номера «J456» и «J457». Новая утечка подтверждает эту информацию. Apple должна обновить обе версии компьютеров — диагональю 21 и 27 дюймов. Не исключено, что это будет делаться постепенно и в ближайшее время нас может ожидать релиз новых компактных iMac.

На прошлой неделе, пишет 9to5mac, один из разработчиков также обратил внимание на отчеты об ошибках Xcode, в которых фигурирует неизвестный iMac на базе ARM-процессора. Одновременно Apple подчистила линейку iMac — сняла с продажи iMac Pro и некоторые конфигурации 21,5-дюймовых компьютеров.

Также в пятой бета-версии iOS 14.5 было найдено упоминание нового процессора, который получит название «A14X». Каждый чип имеет своё кодовое название, а в последней бете нашли упоминание графического процессора «13G», который ранее нигде не использовался. В 9to5mac считают, что графическая подсистема появится в новом чипсете на базе A14 Bionic — его якобы планируют устанавливать в более производительную модель iPad Pro.